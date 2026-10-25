Käse, Salami oder doch Ananas? So mögen die Tiroler ihre Pizza am liebsten

Ob klassisch mit Salami, feurig als Diavola oder ganz einfach als Margherita: Pizza zählt zu den beliebtesten Gerichten überhaupt. Zum Welttag der Pizzabäcker wollen wir von euch wissen, wie die perfekte Pizza aussieht. Welche Sorte ist euer Favorit? Welcher Belag darf niemals fehlen? Und die wohl wichtigste Frage: Gehört Ananas auf die Pizza? Macht jetzt bei unseren großen Pizza-Umfragen mit!