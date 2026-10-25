Welttag der Pizzabäcker

Käse, Salami oder doch Ananas? So mögen die Tiroler ihre Pizza am liebsten

Pizza zählt auch in Tirol zu den absoluten Lieblingsgerichten.
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Ob klassisch mit Salami, feurig als Diavola oder ganz einfach als Margherita: Pizza zählt zu den beliebtesten Gerichten überhaupt. Zum Welttag der Pizzabäcker wollen wir von euch wissen, wie die perfekte Pizza aussieht. Welche Sorte ist euer Favorit? Welcher Belag darf niemals fehlen? Und die wohl wichtigste Frage: Gehört Ananas auf die Pizza? Macht jetzt bei unseren großen Pizza-Umfragen mit!

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Pizza-Voting entschieden

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20.000 haben abgestimmt

Sieger beim großen Voting: Warum die TT-LeserInnen auf diese Pizza abfahren

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