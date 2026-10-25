Welttag der Pizzabäcker
Käse, Salami oder doch Ananas? So mögen die Tiroler ihre Pizza am liebsten
Pizza zählt auch in Tirol zu den absoluten Lieblingsgerichten.
© iStockphoto
Ob klassisch mit Salami, feurig als Diavola oder ganz einfach als Margherita: Pizza zählt zu den beliebtesten Gerichten überhaupt. Zum Welttag der Pizzabäcker wollen wir von euch wissen, wie die perfekte Pizza aussieht. Welche Sorte ist euer Favorit? Welcher Belag darf niemals fehlen? Und die wohl wichtigste Frage: Gehört Ananas auf die Pizza? Macht jetzt bei unseren großen Pizza-Umfragen mit!
Daten werden geladen...
Daten werden geladen...
Daten werden geladen...
Daten werden geladen...
Daten werden geladen...
Mehr rund um Pizza:
Pizza-Voting entschieden
Tirols Top 10 und die neun Bezirkssieger: Das sind die beliebtesten Pizzerien des Landes
20.000 haben abgestimmt
Kommentare