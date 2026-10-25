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Kommentar
Das Glück, Österreicher zu sein
Kommentarvon Marco Witting
Man darf auf dieses Land stolz sein, einen Grund, sich über andere zu erheben, gibt es aber niemals.
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