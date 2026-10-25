Wechselhaftes Herbstwetter
Mix aus Wolken, Wind und Sonne: So wird das Wetter am Nationalfeiertag in Tirol
Das Wetter wird so wie auf den Bildern von TT-Leserin Birgit Beyret aus dem Bezirk Reutte: Wolkig, nur stellenweise sonnig und spürbar herbstlich.
© TT-LeserInnenfotos
Mit der Umstellung auf die Winterzeit wird es deutlich früher dunkel und auch das Wetter zeigt sich spürbar herbstlich: Am Sonntag zieht eine Kaltfront samt Regen über Tirol, am Nationalfeiertag dürfte es bei einem Sonne-Wolken-Mix trocken bleiben.
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