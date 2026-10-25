Trend-Getränke im Überblick
Wärmend, würzig, saisonal: 10 alkoholfreie Herbst-Drinks für gemütliche Tage
Nicht jeder Herbst-Drink muss heiß serviert werden. Auch Schorlen, Mocktails oder alkoholfreie Cocktails mit saisonalen Zutaten bringen den Geschmack des Herbstes ins Glas.
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Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, wächst die Lust auf wärmende Getränke. Doch neben Kaffee und Tee gibt es zahlreiche herbstliche Alternativen, die mit saisonalen Zutaten wie Apfel, Birne, Kürbis oder Zimt überzeugen.
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