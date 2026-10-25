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Löscheinsatz auf Inntalautobahn bei Haiming: Fahrzeug steht in Vollbrand
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Silz stehen im Löscheinsatz. Verletzte gibt es keine.
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