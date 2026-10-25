Beim Einbiegen auf Straße kollidiert: Drei Verletzte nach Unfall in Osttirol

Eine 76-jährige Italienerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Görtschach auf der B100 schwer verletzt worden. Ein kroatisches Ehepaar erlitt leichte Verletzungen, nachdem die beiden Fahrzeuge zusammengeprallt und in den Graben geschleudert worden waren.

Görtschach – Bei einem Verkehrsunfall auf der Drautalstraße (B100) in Görtschach sind am Sonntagvormittag drei Personen verletzt worden. Eine 76-jährige Italienerin erlitt schwere Verletzungen, ein kroatisches Ehepaar wurde leicht verletzt.

Laut Polizei waren in den Unfall zwei Pkw verwickelt, die gegen 10.30 Uhr seitlich zusammenstießen. Dabei wurden beide Wagen in einen gegenüberliegenden Graben geschleudert. Zu der Kollision gekommen war es, als die 76-jährige Italienerin mit ihrem Pkw von einem Parkplatz kommend auf die Bundesstraße einbiegen wollte und zur selben Zeit der 58-jährige Kroate mit seinem Wagen vorbeifuhr. Seine 53-jährige Ehefrau saß auf dem Beifahrersitz.

Augenzeugen setzten Rettungskette in Gang

Nachkommende Verkehrsteilnehmer hielten umgehend an, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde das Ehepaar mit leichten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die 76-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls ins BKH Lienz eingeliefert.