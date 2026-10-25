Traditioneller Fixpunkt in Innsbruck: Das war der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz

Am Abend vor dem Nationalfeiertag, an dem unter anderem der Flughafen und das Landhaus zum Tag der offenen Tür laden, blickte das offizielle Tirol ebenfalls schon auf den Platz vor dem Landhaus. Beim traditionellen Zapfenstreich durch das Österreichische Bundesheer in Innsbruck sprach Landeshauptmann Anton Mattle (VP) in seiner Ansprache die Bedeutung der Demokratie an. „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt. Demokratie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue verteidigen muss.“