Traditioneller Fixpunkt in Innsbruck: Das war der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz
Am Sonntagabend wurde traditionell der „Große Zapfenstreich“ am Innsbrucker Landhausplatz abgehalten. Auch heuer wurde er von der Militärmusik Tirol durchgeführt und von Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände begleitet.
Am Abend vor dem Nationalfeiertag, an dem unter anderem der Flughafen und das Landhaus zum Tag der offenen Tür laden, blickte das offizielle Tirol ebenfalls schon auf den Platz vor dem Landhaus. Beim traditionellen Zapfenstreich durch das Österreichische Bundesheer in Innsbruck sprach Landeshauptmann Anton Mattle (VP) in seiner Ansprache die Bedeutung der Demokratie an. „Demokratie ist kein Geschenk, das man einmal erhält und dann besitzt. Demokratie ist ein Versprechen, das jede Generation aufs Neue verteidigen muss.“
Der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
© Land Tirol/Sedlak
Gestaltet wurde die Zeremonie heuer von der Militärmusik Tirol, der Musikkapelle Navis, der 6. Gebirgsbrigade als Ehrenkompanie des Österreichischen Bundesheers, der Ehrenkompanie Navis sowie Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände. (TT.com)
📽️ Video | Der „Große Zapfenstreich“ am Landhausplatz
Große Österreichische Zapfenstreich
Die Tradition des Zapfenstreichs reicht fast 400 Jahre zurück. Ihre Ursprünge liegen im Dreißigjährigen Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Damals wurde in den Feldlagern per Trommelzeichen die Nachtruhe angekündigt. Dazu wurde symbolisch ein Zapfen in ein Schankfass geschlagen, daher die Bezeichnung „Zapfenstreich“.
Später ersetzte ein Hornsignal das Trommelzeichen. Aus dem ursprünglichen Signal für die Nachtruhe entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte schließlich ein eigenes militärisches Zeremoniell.
🗓️ Event-Tipps zum 26. Oktober
Kommentare