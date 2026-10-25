Trotz Antonelli-Sieg in Austin: Titelentscheidung in der Formel 1 vertagt

Austin (Texas) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den Grand Prix von Austin in den USA gewonnen. Die WM-Entscheidung in der Formel 1 zugunsten des 20-jährigen Italieners ist aber vertagt, weil die Verfolger Lewis Hamilton (4.) und George Russell (8.) entsprechend punkteten. Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull) fuhren als Zweiter und Dritter aufs Podest. Die nächste Chance, sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten zu krönen, bietet sich Antonelli in einer Woche in Mexiko.

Mit seinem neunten Karriere-Erfolg in der Motorsport-Königsklasse baute Antonelli seinen satten Vorsprung fünf Rennen vor Schluss auf 123 Punkte (Russell) aus. Damit reicht ihm am kommenden Sonntag schon der neunte Platz. „Das war das Resultat, das wir gebraucht haben. Gut gemacht, lasst uns so weiter pushen“, funkte der Sieger an die Box.

Seit über 70 Jahren wartet seine Heimat auf den nächsten Formel-1-Weltmeister. 1953 hatte es Alberto Ascari geschafft. Niemand zweifelt mehr daran, dass Antonelli schon bald nachfolgen wird. Mit dem Sieg im Qualifying hatte er sich bereits in Texas in Position gebracht. Am Sonntag machte er erneut alles für seine vorzeitige Krönung. Doch noch spielte die Konkurrenz nicht mit. Russell als WM-Zweiter und Hamilton als Dritter im Klassement hätten nicht über die Ränge neun und fünf hinauskommen dürfen. „Wir sind knapp davor. Hoffentlich können wir das auch bald schaffen“, sagte Antonelli grinsend beim Siegerinterview.

Das Spektakel war mit der Rekordkulisse von 467.000 Fans am ganzen Wochenende erneut ein Zuschauermagnet. Der Mann, auf den vor dem Rennen alle Blicke gerichtet waren, erwischte einen Blitzstart. Während Antonelli auf und davon war, wurde Verstappen von Leclerc überrumpelt, fand aber kurz darauf die Lücke, um Platz zwei zurückzuerobern. Der letztlich sechstplatzierte Red-Bull-Mann Isack Hadjar musste hingegen beide Ferraris passieren lassen. Er reihte sich auf Platz fünf vor George Russell ein. Damit waren die Spitzenpositionen - mit unterschiedlichen Reifenmischungen - bezogen.