Mbappe mit Doppelpack Matchwinner: Real rückt durch Clasico-Sieg an Barcelona ran

Dank eines Doppelpacks von Superstar Kylian Mbappe hat Real Madrid den Clasico gegen den FC Barcelona für sich entschieden. Die Königlichen gewannen bei Barca mit 2:1 und sorgten damit für noch mehr Spannung in der spanischen Fußball-Liga. Durch den Auswärtssieg beträgt der Rückstand von Real als Tabellendritter (24 Punkte) auf Spitzenreiter Barcelona (27) nur noch drei Zähler. Zweiter ist Atlético Madrid mit 25 Zählern. Für Barca unter Trainer Hansi Flick war es die erste Pleite in der Liga in dieser Saison nach zuvor neun Siegen zum Auftakt.

Real ging durch Mbappe kurz vor der Pause in Führung (41. Minute). Nachdem Raphinha für die Hausherren ausgeglichen hatte (61.), sorgte Mbappe in der Schlussphase für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste (87.).

Reals Coach Jose Mourinho musste in dem Topspiel auf den in der Liga gesperrten und aktuell formschwachen Vinícius Júnior verzichten. Zudem fiel Torwart Thibaut Courtois wegen eines Infekts aus. Flick musste derweil schon in der ersten Hälfte den ersten Wechsel vornehmen. Für den verletzten Xavi Espart kam in der 30. Minute Alejandro Balde in die Partie.

Zwischen den beiden Schwergewichten in Spanien entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Richtig gefährlich wurden beide Teams aber nur selten. Das 1:0 der Madrilenen durch Mbappe war eher ein Zufallsprodukt. Nach einer Hereingabe des Ex-Leipzigers Yan Diomande schoss Barcelonas Gerard Martin bei einer Abwehraktion Mbappe an.