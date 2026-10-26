Eisenkot will "alle Israelis wieder zusammenbringen"

Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Israel hat der führende Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot bei seiner Abschlusskundgebung versprochen, die Spaltung des Landes zu überwinden. "Unser Ziel ist nicht, dass eine Seite die andere besiegt", sagte der frühere Generalstabschef am Sonntag vor Hunderten Anhängern in Tel Aviv. Er wolle "alle Israelis wieder zusammenbringen - diejenigen, die uns gewählt haben, und diejenigen, die es nicht getan haben".

Eisenkot versprach, sich für Sicherheit und die Wirtschaft einzusetzen sowie für Erfolge und Misserfolge Verantwortung zu übernehmen. Er werde den Menschen "immer in die Augen schauen und die Wahrheit sagen". Zugleich wandte er sich direkt an unentschlossene Anhänger der Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu: "Tief in eurem Inneren wisst auch ihr, dass es mit Israel so nicht weitergehen kann."

Netanyahu verschärfte unterdessen seine Angriffe auf den Herausforderer. Bei einem Auftritt im regierungsnahen Fernsehsender Channel 14 unterstellte er Eisenkot und dessen Verbündeten, sie wollten einen Palästinenserstaat errichten. Dies wäre eine "Katastrophe für Israel", sagte Netanyahu. Eisenkot lehnt einen Palästinenserstaat allerdings ebenfalls ab.

Zudem warf Netanyahu Eisenkot vor, im Konflikt mit dem Iran nicht entschlossen genug zu sein. Beim Vorgehen gegen das iranische Atomprogramm seien "90 Prozent" der Arbeit erledigt, die restlichen zehn Prozent könne nur er selbst bewältigen, sagte der Regierungschef.

Eisenkot hatte seinerseits Netanyahu am Samstag vorgeworfen, die Bedrohung durch den Iran aus wahltaktischen Gründen in den Vordergrund zu rücken.

Auch der langjährige Oppositionsführer Jair Lapid griff Netanyahu am Sonntag scharf an. Der Regierungschef habe "die Kontrolle verloren", schrieb Lapid im Onlinedienst X. "Wir müssen ihn unbedingt nach Hause schicken", erklärte Lapid, der zusammen mit dem früheren Ministerpräsidenten Naftali Bennett auf der gemeinsamen Liste Beyachad (Hebräisch: Zusammen) antritt und eine Koalition mit Eisenkot anstrebt.

Netanyahu hatte zuvor ein mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild veröffentlicht, das einen Atompilz über Tel Aviv zeigt. Dazu verbreitete er einen Text eines rechtsgerichteten Kommentators, in dem der Iran als existenzielle Bedrohung für Israel bezeichnet und andere Wahlkampfthemen als nebensächlich dargestellt wurden.