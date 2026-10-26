Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormuz

Die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht. In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit dem Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy.