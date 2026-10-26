Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormuz
Die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht. In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit dem Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy.
Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zufolge wurden dabei mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten Flotte.
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat unterdessen nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete der jemenitischen Houthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Das Geschoss sei auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert worden, teilte das Bündnis mit.
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