Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei nahm Lenker Führerschein und Auto ab

Mit 197 statt der erlaubten 100 km/h ist ein 64-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der B108 bei Matrei in Osttirol gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte sein Auto.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Felbertauernstraße (B108) bei Matrei in Osttirol stoppte die Polizei am Sonntagnachmittag einen 64-jährigen Autolenker. Der Deutsche war mit einer Geschwindigkeit von 197 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt sind nur 100 km/h.