🎧 Analyse mit Alex Gruber
Wacker gegen WSG: Prestige, Emotionen und die Chance auf die Sensation
Sportredakteur Alex Gruber über das prestigeträchtige Cup-Derby.
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Es ist das Spiel, auf das viele Tiroler Fußballfans gewartet haben: Wacker gegen WSG, Cup-Fight unter Flutlicht am Tivoli. Kann der Regionalligist den großen Nachbarn zu Fall bringen? Welche Bedeutung hätte ein Sieg für den Neustart des Traditionsvereins? Und wer hat in diesem Derby die besseren Karten? Das analysiert TT-Sportredakteur Alex Gruber im Podcast.
🎧 Podcast | Wacker gegen WSG
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