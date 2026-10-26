Mehrere tausend Euro Schaden
Einbruch in Heuschuppen: Unbekannte stahlen zwei E-Bikes in Kirchbichl
Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag zwei E-Bikes aus dem Heuschuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens in Kirchbichl gestohlen. Der Gesamtwert der Räder liegt laut Polizei im hohen vierstelligen Eurobereich.
Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag (24. Oktober 2026), 21.30 Uhr, und Sonntag (25. Oktober 2026), 8 Uhr. Die E-Bikes waren mit Schlössern zusätzlich an Haken gesichert. Die Täter nahmen beide Räder mit.
Beim Verlassen des Heuschuppens brachen die Unbekannten ein Holztor auf. Wie sie zuvor in das Gebäude gelangt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)