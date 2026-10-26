„Wir werden uns verdoppeln“: Ex-Skistar will mit seiner Hotelgruppe kräftig expandieren

Die Hotelgruppe um den ehemaligen Skistar Rainer Schönfelder, die 2016 mit einem Haus im Unterland startete, will sich von drei auf sechs Standorte verdoppeln. Dafür werden 2,5 Millionen Euro über eine Anleihe eingesammelt. Mit dem Hotel in St. Johann in Tirol zeigt sich der Kärntner zufrieden.