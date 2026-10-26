Schmid verlor in der Quali
Tiroler Ringer-Trio startet in die WM: Kuenz kehrt nach vier Jahren auf Weltbühne zurück
Die drei Tiroler Benjamin Greil, Martina Kuenz und Aker Schmid (von links) vertreten Österreich bei der Ringer-WM in Kasachstan.
© RSC Inzing
Mit einem Trio ist der Tiroler Vorzeigeclub RSC Inzing dieser Tage bei der Ringer-WM in Kasachstan vertreten. Während Martina Kuenz erstmals seit 2022 wieder auf globaler Ebene im Einsatz steht, musste sich Aker Schmid bereits Montagfrüh in der Quali geschlagen geben.
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