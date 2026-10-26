1956–2026
Der Mann, der aus seinem Leben Literatur machte – Joachim Lottmann ist tot
Joachim Lottmann nahm für sich mit guten Gründen in Anspruch, die deutschsprachige Popliteratur erfunden zu haben.
© imago images / Christian Thiel
Er erklärte sich selbst zum Erfinder der deutschen Popliteratur und hielt von der Trennung zwischen Leben und Schreiben wenig. Nun ist Joachim Lottmann im Alter von 70 Jahren in Wien gestorben. Bis zuletzt schrieb er gegen die Wirklichkeit an, selbst als diese endgültig wurde.
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