Mythos und Wirklichkeit
Land des Schwindelns, Land der Widersprüche: Neue Bücher über Österreich
Rot-weiß-rot. Was war wirklich so? Was ist Einbildung? Feiern in Wien am 15. Mai 2005 zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags.
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Die Journalisten Fritz Dittlbacher und Herbert Lackner setzen sich mit Identität und Vergangenheit des Landes auseinander. Beide Neuerscheinungen bieten kritische Blicke darauf, wie das Österreich von heute entstanden ist.
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