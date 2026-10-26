Unwetter, Gondelabsturz, Brand: Rund 120 Einsatzkräfte probten im Stubaital den Ernstfall

Ein angenommenes Unwetter brachte bei einer Großübung in Fulpmes eine Seilbahn zum Stillstand. Bergrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Alpinpolizei übten gemeinsam mit der Bergbahn den Einsatz.

Rund 120 Einsatzkräfte von Bergrettung, Rotem Kreuz, Feuerwehr und Alpinpolizei haben vergangenen Samstag gemeinsam mit Mitarbeitenden der Schlick 2000 eine Großübung im Stubaital absolviert. Ausgangslage war ein angenommenes schweres Gewitter mit Blitzschlägen und Sturmböen, das zum Stillstand der Kreuzjochbahn II geführt hatte. Die Evakuierung wurde mit besetzten Gondeln geübt.

Die Bergrettung seilte die Übungsteilnehmer aus den Gondeln ab. Am Boden übernahmen dann auch Teams der Feuerwehr, der Rettung und Bergbahnmitarbeiter den weiteren Transport. Ein Polizeihubschrauber brachte Übungspatienten mit einem Bergetau von Sammelpunkten im Gelände zur Mittelstation. Dort richtete das Rote Kreuz eine Sammelstelle zur medizinischen Versorgung Verletzter und zur Betreuung unverletzter Personen ein. Fast 80 Menschen nahmen als Übungspatienten teil.

Entscheidend war die reibungslose Übergabe der Geretteten an Feuerwehr, Rettungsdienst, Alpinpolizei und die Mitarbeitenden der Bergbahn an der Mittelstation. Florian Schöpf (Bergrettung)

Eine zusätzliche Herausforderung für Rettungskräfte und Statisten bildete das Wetter: Die Übung startete bei strahlendem Sonnenschein, doch dann begann es immer wieder zu schneien. Nach Sonnenuntergang kühlte es empfindlich ab.

Für Florian Schöpf, Bezirksleiter-Stellvertreter der Bergrettung Innsbruck-Land, war dabei insbesondere die Abstimmung zwischen den beteiligten Organisationen wichtig: „Entscheidend war die reibungslose Übergabe der Geretteten an Feuerwehr, Rettungsdienst, Alpinpolizei und die Mitarbeitenden der Bergbahn an der Mittelstation.“

Der Polizeihubschrauber flog Übungspatient:innen direkt von den Sammelpunkten im Gelände zum Patientensammelplatz an der Mittelstation. © Rotes Kreuz Innsbruck-Land/Grassmayr

Zwei weitere Übungsszenarien

Parallel zur Seilbahnevakuierung arbeiteten die Einsatzkräfte zwei weitere Szenarien ab. Nach einem angenommenen Gondelabsturz retteten Bergrettung und Feuerwehr Verletzte aus unwegsamem Gelände. Gleichzeitig bekämpfte die Feuerwehr einen simulierten Brand an einer Bahnstation. Personen mit angenommenen Rauchgasvergiftungen wurden dem Rettungsdienst übergeben.

„Für die Feuerwehr lag die Herausforderung in der Bewältigung paralleler Einsatzstellen – von der Brandbekämpfung bis hin zur technischen Unterstützung bei der Rettung im steilen Gelände gemeinsam mit der Bergrettung“, erklärte der Fulpmer Feuerwehrkommandant Manuel Gleinser.

Auch ein Brand an einer Bahnstation wurde simuliert. Die Feuerwehr übergab gerettete Personen dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes, unterstützt wurden sie von Mitarbeitenden der Bergbahn und der Alpinpolizei. © BFV Innsbruck-Land/Pernsteiner

Jan Reiter, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Innsbruck-Land, verwies auch auf Verbesserungspotenzial: „Gleichzeitig haben wir wertvolle Details in der internen Kommunikation erkannt, an denen wir für künftige Lagen weiter feilen werden.“

Einsatzleiterprüfung mit Bravour gemeistert

Im Rahmen der Übung absolvierten Michael Volderauer, der als Rotkreuz-Einsatzleiter eingesetzt war, und Benedikt Wegscheider als Leiter der Behandlung ihre praktische Abschlussprüfung – mit Erfolg.

Szenario Gondelabsturz: Bergrettung und Feuerwehr retteten gemeinsam verletzte Personen aus unwegsamem Gelände und übergaben sie dem Rettungsdienst. © Rotes Kreuz Innsbruck-Land/Grassmayr