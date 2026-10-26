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Schneller Dienstantritt
Nachfolge von Waldner geregelt: Er wird ab November neuer FIS-Renndirektor
Hannes Trinkl (l.) und Raimund Plancker bleiben der FIS in leitender Position erhalten.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
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