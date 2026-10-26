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Kerschdorfer Tirol Cup
Volders wurde Favoritenrolle gegen Längenfeld gerecht und zog ins Viertelfinale ein
Gorgy Ayckbourne brachte Volders gegen Längenfeld in Führung.
© Axel Springer
Von Michael Pipal, Daniel Lenninger
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