Wer wird der neue James Bond? Finale Tests für 007 laufen

Wer folgt Daniel Craig als James Bond? Die jahrelange Suche nähert sich ihrem Ende. In London treten derzeit die aussichtsreichsten Kandidaten zu den entscheidenden Probeaufnahmen an.

London – Wer wird der nächste James Bond? Die Suche nach dem Nachfolger von Daniel Craig ist in die entscheidende Phase gegangen. In London laufen die finalen Probeaufnahmen für die Rolle des Geheimagenten 007. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Jack Lowden („Slow Horses“) und Callum Turner („Masters of the Air“). Auch Josh O’Connor („The Crown“, „Challengers“) soll zum abschließenden Vorsprechen eingeladen worden sein.

Mindestens vier Schauspieler sollen Angebote für diese letzte Runde erhalten haben. Wer Nummer vier ist, gehört vorerst zu jenen Geheimnissen, von denen es rund um 007 traditionell nicht wenige gibt. Amazon MGM Studios hat bislang keinen der Namen bestätigt. Einen Termin für die Entscheidung gibt es ebenfalls nicht. In Branchenberichten wird damit gerechnet, dass der neue Bond noch in diesem Jahr feststehen könnte.

Josh O‘Connor und Ex-Bond Daniel Craig in „Wake Up Dead Man“. © Cr. John Wilson/Netflix

Nicht mehr dabei ist demnach einer der zuletzt prominentesten Anwärter: Der Australier Jacob Elordi („Frankenstein“) soll nicht an den Probeaufnahmen teilnehmen. Auch Jack O’Connell („Sinners“) ist laut Branchenberichten ausgeschieden.

007-Suche läuft offiziell seit Mai

Kaum eine Rollenbesetzung hat in den vergangenen Jahren eine derart ausdauernde Spekulationsindustrie hervorgebracht wie die Nachfolge von Daniel Craig. Schon bevor er sich mit „Keine Zeit zu sterben“ (2021) als James Bond verabschiedete, wurden mögliche Erben gehandelt.

Offiziell gab das Studio den Start der Darstellersuche erst im Mai dieses Jahres bekannt. Verantwortlich ist die erfahrene Casting-Direktorin Nina Gold („Game of Thrones“, „The Crown“).

Sean Connery war der erste Bond-Darsteller in der langjährigen Kino-Reihe. © United Artists/MGM/Eon-Productions

Die bisherigen James-Bond-Darsteller In der offiziellen Bond-Reihe haben bislang sechs Schauspieler 007 verkörpert. Insgesamt umfasst sie 25 Filme von „Dr. No“ (1962) bis „Keine Zeit zu sterben“ (2021). Sean Connery „James Bond jagt Dr. No“, 1962

„Liebesgrüße aus Moskau“, 1963

„Goldfinger“, 1964

„Feuerball“, 1965

„Man lebt nur zweimal“, 1967

„Diamantenfieber“, 1971 George Lazenby „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, 1969 Roger Moore „Leben und sterben lassen“, 1973

„Der Mann mit dem goldenen Colt“, 1974

„Der Spion, der mich liebte“, 1977

„Moonraker – Streng geheim“, 1979

„In tödlicher Mission“, 1981

„Octopussy“, 1983

„Im Angesicht des Todes“, 1985 Timothy Dalton „Der Hauch des Todes“, 1987

„Lizenz zum Töten“, 1989 Pierce Brosnan „GoldenEye“, 1995

„Der Morgen stirbt nie“, 1997

„Die Welt ist nicht genug“, 1999

„Stirb an einem anderen Tag“, 2002 Daniel Craig „Casino Royale“, 2006

„Ein Quantum Trost“, 2008

„Skyfall“, 2012

„Spectre“, 2015

„Keine Zeit zu sterben“, 2021 Außerhalb der offiziellen Reihe: „Casino Royale“ (1967) mit David Niven, Peter Sellers und Woody Allen sowie „Sag niemals nie“ (1983), in dem Sean Connery ein siebtes Mal James Bond spielte.

Auch schon wieder fünf Jahre her: Mit „No Time To Die“ verabschiedete sich Daniel Craig aus dem britischen Geheimdienst. © universal

Die Entscheidung fällt in London

Wie groß die Auswahl tatsächlich noch ist, bleibt unklar. Die entscheidenden Aufnahmen finden in London statt und sollen sich über mehrere Tage erstrecken. Geprüft werden demnach Stunts, Präsenz vor der Kamera und Dialogszenen. Ursprünglich war die Runde bereits für Anfang Oktober vorgesehen, Terminkonflikte sorgten laut Medienberichten für die Verschiebung. Auch die Suche nach James Bond muss sich gelegentlich nach Kalendern richten.

„Wenn ich Bond bin, weiß ich nichts davon“

Besonders hartnäckig hält sich der Name Josh O’Connor. Der Schauspieler wurde als Prinz Charles in „The Crown“ einem breiten Publikum bekannt, spielte in Luca Guadagninos „Challengers“ und stand zuletzt für „Wake Up Dead Man“ gemeinsam mit Daniel Craig vor der Kamera.

Der Hollywood Reporter hatte O’Connor bereits vor fast zwei Jahren ins Spiel gebracht. In einer Vorhersage für 2025 schrieb Autor Seth Abramovitch damals: „Der nächste James Bond wird Josh O’Connor sein.“

Die eigentliche Darstellersuche hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen. Das Gerücht erwies sich dennoch als bemerkenswert langlebig. Zahlreiche Medien griffen die Prognose auf, O’Connor selbst reagierte Anfang 2025 mit Humor: „Wenn ich Bond bin, weiß ich nichts davon“, sagte er gegenüber Deadline.

Inzwischen hat die alte Spekulation zumindest einen konkreteren Kern. Nach den aktuellen Berichten wurde O’Connor tatsächlich zu einem finalen Vorsprechen eingeladen. Amazon MGM schweigt dazu.

Sucht Amazon einen jüngeren Bond?

Eine Frage ist auch das Alter des künftigen 007. Lowden, Turner und O’Connor sind jeweils Mitte 30. Frühere Berichte hatten dagegen darauf hingedeutet, dass die Verantwortlichen auch deutlich jüngere Schauspieler in Betracht ziehen.

Zu diesen Namen gehörte der britische Bühnenschauspieler Tom Francis. Ob er noch Chancen hat, geht aus den jüngsten Meldungen nicht hervor.

Und wo Bond gesucht wird, sind weitere Namen nie weit. Zuletzt wurden etwa Jack Barton, Paul Mescal und Harris Dickinson genannt. Belastbare Hinweise, dass einer von ihnen zur Schlussrunde gehört, fehlen bislang allerdings.

Denis Villeneuve wird den 26. Bond-Film in Szene setzen. Er soll 2028 in die Kinos kommen. © VALERIE MACON

Villeneuve übernimmt Bond

Wer künftig 007 spielt, muss also noch entschieden werden. Hinter der Kamera sind die wichtigsten Positionen dagegen besetzt: Denis Villeneuve, Regisseur von „Arrival“, „Blade Runner 2049“ und den „Dune“-Filmen, inszeniert Bond Nummer 26. Das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight, produziert wird der Film von Amy Pascal und David Heyman.

Knight hat bereits eine erste Drehbuchfassung fertiggestellt. Einen offiziellen Titel oder Kinostart hat Amazon MGM bislang nicht bekannt gegeben.

Michael G. Wilson und Barbara Broccoli hatten bis 2025 die kreative Kontrolle über das Bond-Universum. Inzwischen haben sie ihren „Familienbetrieb“ an Amazon verkauft. © VALERIE MACON

Das Ende einer Familiensache

Mit dem neuen Darsteller wechselt nicht nur das Gesicht der Reihe. Hinter den Kulissen ist eine Ordnung zu Ende gegangen, die bis zum ersten Bond-Film zurückreicht. Albert R. „Cubby“ Broccoli brachte 007 1962 gemeinsam mit Harry Saltzman mit „Dr. No“ ins Kino und prägte die Reihe bis zu seinem Tod 1996. Nach Saltzmans Rückzug 1975 wurde Bond zunehmend zur Familiensache Broccoli.

Anschließend führten Broccolis Tochter Barbara und sein Stiefsohn Michael G. Wilson die Reihe weiter.

2025 kam es zum großen Bruch: Wilson und Broccoli traten die kreative Kontrolle über das Bond-Universum an Amazon MGM ab.