Klimaaktiv-Auszeichnung für umgebaute Lkw-Kontrollstelle Radfeld

Das Land Tirol hat den Um- und Ausbau der Kontrollstelle Radfeld im Frühjahr 2026 abgeschlossen und dafür die Bundesauszeichnung „klimaaktiv“ erhalten. Rund 3,5 Millionen Euro flossen in das Projekt, das nachhaltige Holzbauweise mit hoher Funktionalität für den Schwerverkehr verbindet.