3,5 Millionen Euro Kosten
Klimaaktiv-Auszeichnung für umgebaute Lkw-Kontrollstelle Radfeld
Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth und Verkehrslandesrat René Zumtobel (von links) bei der Schlüsselübergabe nach dem Umbau.
© Michael Mader
Das Land Tirol hat den Um- und Ausbau der Kontrollstelle Radfeld im Frühjahr 2026 abgeschlossen und dafür die Bundesauszeichnung „klimaaktiv“ erhalten. Rund 3,5 Millionen Euro flossen in das Projekt, das nachhaltige Holzbauweise mit hoher Funktionalität für den Schwerverkehr verbindet.
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