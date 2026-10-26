Kult-Lokal zu haben: Innsbrucker Barbetreiber sucht Nachfolge für sein Lebenswerk

Wer auf der Plattform „Willhaben“ unterwegs ist, findet dort üblicherweise gebrauchte Möbel, Kleidung oder Gartengeräte. Derzeit ist dort aber auch ein „etabliertes Nachtlokal mit Seltenheitswert“ in Innsbruck inseriert. Die TT hat herausgefunden, welche Bar ausgeschrieben ist und warum sich der Betreiber dazu entschieden hat.