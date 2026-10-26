Auch online inseriert
Kult-Lokal zu haben: Innsbrucker Barbetreiber sucht Nachfolger für sein Lebenswerk
Unter die Angebote der Plattform „Willhaben“ reihe sich bis vor Kurzem ein etabliertes Innsbrucker Nachtlokal – zwischen gebrauchten Lederjacken, Barbiepuppen und Bauernschränken.
© Clemens Markart
Wer auf der Plattform „Willhaben“ unterwegs ist, findet dort üblicherweise gebrauchte Möbel, Kleidung oder Gartengeräte. Bis vor Kurzem ist dort aber auch ein „etabliertes Nachtlokal mit Seltenheitswert“ in Innsbruck inseriert. Die TT hat herausgefunden, welche Bar ausgeschrieben ist und warum sich der Betreiber dazu entschieden hat.
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