Bis zu 50 Prozent Rabatt: Wo junge Leute in Tirol richtig sparen können

Für junge Leute in Tirol ist das Leben kein Zuckerschlecken. Die Mieten werden laufend höher, die Lebenshaltungskosten steigen und auch der Freizeitspaß geht schnell ins Geld. Gut, dass es als StudentIn oder als U26 zumindest einige Rabatte gibt. Wir verraten euch, wo und wie ihr sparen könnt.