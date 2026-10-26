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Wer hier voll zahlt, ist selbst schuld: Diese Rabatte gibt‘s für junge Leute in Tirol
Auch die Teuerung trifft Studierende hart. Gut, wenn man weiß, wo man sich Geld sparen kann.
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Für junge Leute in Tirol ist das Leben kein Zuckerschlecken. Die Mieten werden laufend höher, die Lebenshaltungskosten steigen und auch der Freizeitspaß geht schnell ins Geld. Gut, dass es als StudentIn oder als U26 zumindest einige Rabatte gibt. Wir verraten euch, wo und wie ihr sparen könnt.
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