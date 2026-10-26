Erfolg ohne großes Ego
Tiroler Sterneköchin Verena Stattmann: „Frauen sind oft weniger sichtbar“
Vor dem neu gestalteten Restaurantbereich der Austria Stuben gibt Küchenchefin Verena Stattmann die kulinarische Richtung vor.
© James Baldwin
Mit 31 Jahren hat sich Verena Stattmann bereits einen Namen in der Spitzengastronomie gemacht. Die Hauben- und Sterneköchin der Austria Stuben in Obergurgl spricht über Frauen in der Branche, ihren Erfolgsweg und darüber, warum Können wichtiger ist als große Worte.
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