Über Pistenrand gerutscht
16-jähriger Skifahrer prallte am Stubaier Gletscher gegen Schneekanone
Bei einem Skiunfall am Stubaier Gletscher ist am Montag ein 16-Jähriger verletzt worden. Der Däne war gegen 11.25 Uhr auf der roten Piste 2 unterwegs. Dabei stürzte er laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und rutschte über den Pistenrand hinaus. Anschließend prallte er gegen eine Randmarkierung und eine Schneekanone.
Der Skifahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck. (TT.com)