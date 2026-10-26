16-jähriger Skifahrer prallte am Stubaier Gletscher gegen Schneekanone

Bei einem Skiunfall am Stubaier Gletscher ist am Montag ein 16-Jähriger verletzt worden. Der Däne war gegen 11.25 Uhr auf der roten Piste 2 unterwegs. Dabei stürzte er laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und rutschte über den Pistenrand hinaus. Anschließend prallte er gegen eine Randmarkierung und eine Schneekanone.