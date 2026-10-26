Politik zum Anfassen
Ein paar Stunden auf Du und Du mit Tirols Polit-Spitze: Was fragen die Bürger?
Schlange stehen beim Landeshauptmann Anton Mattle (VP): Silvia Furgler (Mitte) aus Innsbruck war eine von vielen, die mit ihrem Mann Robert für ein „Meet&Greet“ anstanden.
© Rita Falk
Was treibt TirolerInnen am Nationalfeiertag ins offene Landhaus? Was wollen sie PolitikerInnen sagen, wenn sie auf diese treffen? Die TT hat in den Büros aller sechs Landtagsklubs nachgehört, welche Anliegen BürgerInnen haben.
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