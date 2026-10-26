Kane holt sich Ballon d'Or - Frauenaward an Putellas

Der englische Fußball-Torjäger Harry Kane hat erstmals den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige erzielte vergangene Saison 61 Treffer für Bayern München und wurde mit dem deutschen Topclub Meister und Cupsieger. Dazu kamen zwölf Tore für Englands Nationalteam, davon sechs bei der WM, wo die "Three Lions" Dritter wurden. Als beste Spielerin wurde bei der Gala in London die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet - zum dritten Mal nach 2021 und 2022.

Kane wurde am Montag ausgerechnet in seiner Heimatstadt ausgezeichnet. "Ich bin fast sprachlos. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler", sagte der Toptorjäger. Er sei unglaublich stolz auf die Leistung 2025/26. "Es war mit Abstand meine beste Saison", betonte Kane. Englands Teamkapitän waren schon im Vorfeld gute Chancen eingeräumt worden, er setzte sich bei der Journalistenwahl unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seinen Münchner Teamkollegen Michael Olise durch. Zudem nahm er die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Kane ist der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der die Auszeichnung gewinnen konnte. Und er ist der erste deutsche Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und erste Engländer seit Michael Owen 2001. Yamal musste sich zum dritten Mal in Folge mit der Auszeichnung zum besten "Nachwuchsspieler" zufrieden geben. Bester Goalie wurde Spaniens Teamtormann Unai Simon von Athletic Bilbao. Als Trainer des Jahres wurde Spaniens Teamchef Luis de la Fuente ausgezeichnet, Mannschaft des Jahres wurde Champions-League-Sieger Paris St. Germain.

Auf Frauenebene zog Putellas mit drei Titeln mit Aitana Bonmati gleich, die zuletzt dreimal in Folge erfolgreich gewesen war. Putellas spielte eine herausragende Saison mit dem FC Barcelona, ehe sie im Sommer zu London City Lionesses nach England wechselte. Frauentrainer des Jahres wurde Pere Romeu vom FC Barcelona, der auch Team des Jahres wurde. Auch die Ehrungen für die beste Torfrau (Cata Coll) und das beste Talent (Vicky Lopez) gingen bei der 70. Ausgabe der Verleihung an Barca.