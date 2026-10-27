Tilisuna sicherte Vorarlberg "9 Plätze 9 Schätze"-Sieg

Die Tilisuna hat Vorarlberg den Sieg in der ORF-Show "9 Plätze 9 Schätze" beschert. Sie setzte sich am Montagabend bei Jury und Publikum gegen u.a. die Riegersburg in der Steiermark, die den zweiten Platz belegte, und die Rax-Seilbahn in Niederösterreich, die Bronze erzielte, durch. "Schon wieder", stellte Moderatorin Barbara Karlich angesichts des abermaligen Sieges von Vorarlberg fest. Das Bundesland ganz im Westen hält bei nun fünf Erfolgen nach 13 Ausgaben.

Die Steiermark hält als Verfolger bei drei Triumphen und landete zum mittlerweile neunten Mal auch am Stockerl. Niederösterreich reitet gewissermaßen auch auf der Erfolgswelle, ging der Sieg doch erst im Vorjahr an die Mariazellerbahn und schnitt die Rax-Seilbahn nun auch zur Zufriedenheit des Bundeslandes ab.