Saudi-Arabien fing drei Houthi-Raketen ab

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat die Abwehr eines erneuten Raketenangriffs aus dem Jemen gemeldet. Die Luftstreitkräfte hätten drei von der "terroristischen Houthi-Miliz" abgefeuerte ballistische Raketen "abgefangen und zerstört", teilte der Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Malki am Dienstag im Onlinedienst X mit.

Seit der erneuten Eskalation des Jemen-Konflikts greifen sich die vom Iran unterstützten Houthis und Saudi-Arabien fast täglich an. Erst am Montag hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition nach eigenen Angaben mehrere Raketenwerfer und Lagerstätten der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen angegriffen.

Die Houthis meldeten ihrerseits einen neuen Angriff auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Der Flughafen sei "mit einer ballistischen Rakete" angegriffen worden, teilte Houthi-Sprecher Jahja Saree in Onlinemedien mit. Seine Angaben zufolge attackierten die Houthis zudem Ölpumpstationen mit Drohnen.

Erst am Sonntag hatten die Houthis nach eigenen Angaben den internationalen Flughafen von Riad erneut angegriffen - nur wenige Stunden nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs. Bei einem Houthi-Angriff auf den Flughafen von Riad am 10. Oktober waren 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.