Orchidee nach deutschem Bundeskanzler benannt
Nach der "Dendrobium Angela Merkel" und der "Renanthera Olaf Scholz" gibt es nun eine weitere Orchideensorte, die nach einem deutschen Bundeskanzler benannt ist: die "Vanda Friedrich Merz". Die Pflanze mit den lila-braunen Blüten und sattgrünen Blättern erhielt beim Antrittsbesuch des deutschen Regierungschefs in Singapur dessen Namen. Es sei "eine große Ehre" für ihn, sagte Merz bei der kurzen Taufzeremonie im Parlamentsgebäude des Stadtstaats in Südostasien.
Die Orchidee ist die Nationalpflanze Singapurs. Es hat Tradition, dass hochrangige Gäste dort geehrt werden, indem eine Orchideensorte nach ihnen benannt wird. So war es 2011 bei Angela Merkel und 2022 bei Olaf Scholz.
Auch nach dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der britischen Prinzessin Diana und dem japanischen Kaiser Akihito wurden bereits Orchideen benannt. Das wird in der Wirtschaftsmetropole auch "Orchideen-Diplomatie" genannt.
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