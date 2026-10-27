Orchidee nach deutschem Bundeskanzler benannt

Nach der "Dendrobium Angela Merkel" und der "Renanthera Olaf Scholz" gibt es nun eine weitere Orchideensorte, die nach einem deutschen Bundeskanzler benannt ist: die "Vanda Friedrich Merz". Die Pflanze mit den lila-braunen Blüten und sattgrünen Blättern erhielt beim Antrittsbesuch des deutschen Regierungschefs in Singapur dessen Namen. Es sei "eine große Ehre" für ihn, sagte Merz bei der kurzen Taufzeremonie im Parlamentsgebäude des Stadtstaats in Südostasien.