Auto fuhr in Deutschland in Menschengruppe - Verletzte

In Deutschland haben Polizisten auf ein Auto geschossen, dass zuvor in eine Gruppe von Menschen gefahren ist. Vier bis fünf Personen seien bei dem Vorfall im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge leicht bis schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht, sind aber nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe des Vorfalls am späten Montagabend waren zunächst unklar, auch weil das Auto danach davonfuhr und die Polizei den oder die Tatverdächtigen nicht stoppen konnte. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass sich die Beteiligten kannten.