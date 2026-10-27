Saisonale Impfungen für Krebspatienten besonders wichtig

Impfungen gegen saisonale Infekte wie Influenza, Covid-19, RSV und Pneumokokken sind für Krebspatientinnen und -patienten besonders wichtig. Dennoch sind "sehr viele Hochrisikopatienten ungeimpft", berichtete Marton Széll, Leiter der Infektionsambulanz in der Klinik Donaustadt des Wiener Gesundheitsverbunds (WIGEV). Die Betroffenen seien durch die Krebstherapie meist immunsupprimiert und "empfänglicher für schwere Verläufe von sonst eher banalen Infekten", warnte er.

"Zweitens: Wenn eine Chemotherapie läuft, wird diese unterbrochen, wenn jemand krank ist", sagte der Mediziner. Es könne sein, dass die Patienten zwei, drei Wochen ihre Chemotherapie auslassen müssen, weil sie gerade eine Influenza durchmachen. "Letztlich ist das dann auch für die Krebserkrankung nicht förderlich." Eine Impfung führe auch nicht zu einer Überforderung des Immunsystems während einer Krebsbehandlung, widerlegte er eine falsche Annahme.

Aktuelle österreichische Zahlen zu Impfraten bei onkologischen Patienten gibt es nicht. Die Impflücken zeigen sich jedoch in eigenen Beobachtungen und jenen seiner Kolleginnen und Kollegen, berichtete Széll im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Onkologische Patienten, die in der Notfallambulanz der Klinik Donaustadt mit Influenza ankommen, seien oft ungeimpft, betonte der Infektiologe. "Das ist insofern auch verständlich, weil wenn ein Patient eine Krebsdiagnose bekommt, dann bricht in ihm die Welt zusammen und er ist in erster Linie auf seine Krebserkrankung fokussiert und denkt einfach nicht mehr an Impfungen." Hier brauche es daher mehr Aufmerksamkeit - sowohl bei den Patienten als auch bei den Fachärztinnen und -ärzten sowie bei den Hausärzten, sagte Széll.

Er empfiehlt Krebspatienten besonders alle Impfungen gegen respiratorische Infekte, also jene gegen Atemwegserkrankungen. Das sind die Vakzine gegen Influenza ("echte Grippe") Covid-19, RSV und jene gegen schwere Lungenentzündungen auslösende Pneumokokken. "Von den vier Impfungen sind drei gratis", betonte Széll. Nur die RSV-Immunisierung ist für die betroffenen Patienten nicht kostenlos erhältlich. Im nationalen Impfplan sind diese und weitere Impfungen ebenfalls speziell für onkologische Patienten empfohlen.