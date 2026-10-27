Sportart boomt
Kein Platz für Bausünden: Tirols Umweltanwalt nimmt sich die Padel-Anlagen vor
Der Kramsacher Padel-Courts (im Bild) war der erste seiner Art in Tirol. Inzwischen sind zahlreiche weitere dazugekommen.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Padel-Tennis boomt, auch in Tirol. Weil immer mehr Anlagen für den Trendsport aus dem Boden schießen, hat die Landesumweltanwaltschaft ein Papier mit Bau-Empfehlungen verfasst. Was es zu beachten gilt, damit die Beeinträchtigungen für die Natur möglichst gering sind.
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