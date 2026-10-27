Fiskalrat warnt wegen Budgetloch und erwartet „nichts“ von Reformpartnern

Expertengremium sagt für heuer ein noch höheres Budgetdefizit von 4 Prozent voraus. Die weiteren Aussichten werden skeptisch beurteilt.

Für heuer erwartet das Beratungsgremium einen Budget-Abgang von 4 Prozent des BIP, was leicht über der Prognose vom Juni (3,9 Prozent) liegt. Dafür errechnete man für das kommende Jahr mit unverändert 3,6 Prozent ebenfalls jenen Wert, den das Finanzministerium zuletzt an Brüssel gemeldet hat. Schon jetzt macht Fiskalrats-Präsident Christoph Badelt aber klar, dass er die Erwartung der schwarz-rot-pinken Regierung, schon da in den von der EU vorgegebenen Rahmen von drei Prozent zurückzukehren, nicht teilt.

Weit weg vom 3-Prozent-Ziel

Die gesetzten Maßnahmen würden „keineswegs“ zum Erreichen des 3-Prozent-Werts reichen. Badelt geht von einem Defizit in Richtung 3,6 oder 3,7 Prozent des BIP aus. Überhaupt verlaufe die Rückführung des Defizits historisch gesehen derzeit „vergleichsweise langsam“, wie Alena Harrer-Bachleitner vom Büro des Fiskalrats zu bedenken gab.

Dabei lasse die anhaltend große Lücke zwischen Staatseinnahmen und -ausgaben die öffentliche Verschuldung weiter steigen. Die Schuldenquote dürfte sich von 80,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf voraussichtlich 83,6 Prozent des BIP im Jahr 2027 erhöhen. Laut Badelt sei selbst bei Erreichen des 3-Prozent-Ziels die Konsolidierung nicht zu Ende. Dann müsse die Staatsschuldenquote jährlich um 0,5 Prozent gesenkt werden.

Zinszahlung wird teurer

Der Anstieg der Marktzinsen stelle die österreichischen Staatsfinanzen jedenfalls vor zusätzliche Herausforderungen – das auch, weil dafür gar keine Vorsorgen getroffen worden seien. Die Zinsausgaben steigen laut Schätzung bis 2027 von 1,7 auf 2 Prozent des BIP. Dazu komme, dass das Wachstum der Sozialausgaben vor allem im Bereich Gesundheit hoch bleibe, Pensionsausgaben stiegen weiter, wenn auch etwas gebremst. Bei der Mehrwertsteuer-Senkung auf Lebensmittel oder die Dürrehilfen habe man, obwohl das Geld nicht vorhanden sei, auf entsprechende Gegenfinanzierungen verzichtet.

Frust wegen fehlender Reformen