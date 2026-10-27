Kommentar

Hauptfach für Eltern: Organisieren

Marco Witting

Kommentarvon Marco Witting

Der Fleckerlteppich rund um die Herbstferien ist beseitigt. Das Betreuungsproblem dazu nicht. Kann sich Österreich eingestehen, dass wir schlichtweg zu viele Ferientage haben?

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