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Kommentar
Hauptfach für Eltern: Organisieren
Kommentarvon Marco Witting
Der Fleckerlteppich rund um die Herbstferien ist beseitigt. Das Betreuungsproblem dazu nicht. Kann sich Österreich eingestehen, dass wir schlichtweg zu viele Ferientage haben?
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