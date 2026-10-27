Regierung steigt auf die Gebühren-Bremse: Diese Kosten steigen trotzdem weiter

Die Gebühren für Reisepässe und Co. sollen 2027 nicht weiter steigen. Einige jährliche Fixposten werden aber dennoch um zwei Prozent erhöht – außer, man bezahlt sie schon vor dem 1. Jänner.

Die Gebühren des Bundes, die unter anderem für das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen anfallen, sollen 2027 nicht erhöht werden. Das gaben Finanzminister Markus Marterbauer und Infrastrukturminister Peter Hanke (beide SPÖ) am Wochenende bekannt.

Sie sprachen von einer „Gebührenbremse bei Reisepass, Führerschein und Co“. Die Preise für das Klimaticket sowie die Pkw-Jahresvignette sollen moderat um 2 Prozent steigen – statt der vorgesehenen 3,6 Prozent entsprechend dem Verbraucherpreisindex VPI.

25 Millionen Euro Entlastung

Bei den Gebühren wird für das kommende Jahr die Inflationsanpassung ausgesetzt. Gegenüber einer vollen Valorisierung bringe das den Bürger:innen eine Entlastung in der Höhe von 25 Millionen Euro.

Grundsätzlich betreffe dies alle amtlichen Gebühren, die im Rahmen des österreichischen Gebührengesetzes geregelt seien – etwa das Ausstellen von Reisepässen oder Personalausweisen, auch Kosten für Zulassungsscheine, Führerscheine, Strafregisterbescheinigungen oder das Ausstellen von Patenten. Die Gebühren waren zuletzt im Sommer 2025 massiv erhöht worden. Die Maßnahme jetzt soll der Teuerung entgegenwirken.

„Earlybird-Aktion“ geplant