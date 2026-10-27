„Wilder Westen“ bei Nutzung: Was Tirols Firmen bei Künstlicher Intelligenz übersehen

Das Tiroler Start-up Wavect hat heimischen Betrieben bei KI-Checks intensiv auf den Zahn gefühlt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor: Die Experten berichten von ungesicherten Eigenentwicklungen, unklaren Datenflüssen und zu weitreichenden Zugriffsrechten. Warum das gefährlich ist und wo Firmen und Mitarbeitende jetzt unbedingt aufpassen müssen.