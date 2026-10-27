„9 Plätze – 9 Schätze“: Tilisuna sicherte Vorarlberg den Sieg, Tirol nicht unter den Top 3

Bereits zum 13. Mal suchte der ORF am Nationalfeiertag mit „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort Österreichs. Für Tirol ging die Festung Kufstein ins Rennen, landete aber nicht unter den Top 3. Der Sieg ging heuer an Vorarlberg mit dem Tilisuna-Gebiet.