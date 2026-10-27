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Einsatz am Nationalfeiertag
Müllkübel geriet in Zirl in Brand: Flammen beschädigten Lärmschutzwand und Auto
Die Lärmschutzwand wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.
© Feuerwehr Zirl
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