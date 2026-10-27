Defekter Lkw auf Inntalautobahn sorgt für Verzögerungen im Frühverkehr

Seit Montagfrüh 7 Uhr sorgt ein defekter Lkw für leichte Verzögerungen im Frühverkehr auf der Inntalautobahn (A12). Laut ersten Informationen der Tiroler Verkehrspolizei ist ein „Getriebeschaden“ für die Panne verantwortlich. Das Fahrzeug steht im Kreuzungsbereich zwischen der Ausfahrt Kramsach und der Landesstraße 47, laut Polizei sei es aber dennoch möglich, an dem Lkw vorbeizufahren und die Ausfahrt zu nehmen. Beamte vor Ort würden für eine Verkehrsregelung sorgen. (TT.com)