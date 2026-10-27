Premiere für Star-Stürmer: Kane holte erstmals den Ballon d‘Or

Harry Kane nahm den glänzenden goldenen Ball entgegen und schien das für einen Moment kaum fassen zu können. "Wow", entfuhr es dem 33 Jahre alten Starfußballer vom FC Bayern, der am Abend in seiner Heimatstadt London erstmals mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. "Ich bin fast sprachlos", sagte Kane. "Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler."

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft setzte sich bei der Journalistenwahl unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seine Münchner Teamkollegen Luis Díaz, Michael Olise und Dayot Upamecano durch. Er nahm zudem die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Als beste Fußballerin wurde die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet, die im Sommer vom FC Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt war. Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern, die es als einziger deutscher Profi unter die Finalistinnen und Finalisten der wichtigsten Preise geschafft hatte, hatte auf Platz zwölf von 30 das Nachsehen.

Der erste goldene Ball für den Bayern-Star

Für Kane bedeutet der goldene Ball die bislang bedeutendste individuelle Trophäe seiner Karriere. Im schicken Anzug mit Fliege kam der 33-Jährige kurz vor Beginn der Zeremonie in einem Kleinbus gemeinsam mit seinen Bayern-Teamkollegen am roten Teppich an - und schrieb geduldig ein paar Autogramme für die wartenden Fans. Hand in Hand mit Ehefrau Katie Goodland ging es dann in das altehrwürdige Theater im Zentrum der britischen Hauptstadt.

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Leistung im letzten Jahr - es war mit Abstand meine beste Saison", sagte Kane im DAZN-Interview. Gefragt nach seinen Kindern antwortete der Engländer: "Sie wollen die Trophäe unbedingt haben. Für meine Kinder ist es völlig normal, dass ich Trophäen mitbringe. Mein Sohn hält das wahrscheinlich für ganz alltäglich - aber vielleicht werden sie später einmal zu schätzen wissen, was für eine besondere Auszeichnung das ist."

Ballon d‘Or - alle Ehrungen im Überblick Ballon d‘Or der Männer: Harry Kane (FC Bayern/England) Ballon d‘Or der Frauen: Alexia Putellas (London City Lionesses/Spanien) Kopa-Trophäe der Männer (bester Nachwuchsspieler): Lamine Yamal (FC Barcelona/Spanien) Kopa-Trophäe der Frauen (beste Nachwuchsspielerin: Vicky Lopez (FC Barcelona/Spanien) Yashin-Trophäe bei den Männern (bester Torhüter): Unai Simon (Athletic Bilbao/Spanien) Yashin Trophäe bei den Frauen (beste Torhüterin): Cata Coll (FC Barcelona/Spanien) Gerd-Müller-Trophäe bei den Männern (bester Torschütze im Club/Nationalteam): Harry Kane (FC Bayern/England) Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen (beste Torschützin im Club/Nationalteam): Charlyn Corral (CF Pachuca/Mexiko) Johan-Cruyff-Trophäe bei den Männern (bester Trainer im Club/Nationalmannschaft): Luis de la Fuente (Spanien) Johan-Cruyff-Trophäe bei den Frauen (bester Trainer/beste Trainerin im Club/Nationalmannschaft): Pere Romeu (FC Barcelona) Mannschaft des Jahres bei den Männern: Paris Saint-Germain Team des Jahres bei den Frauen: FC Barcelona Femeni Socrates-Preis: Bukayo Saka (Arsenal)

Der Stürmer hatte in der vergangenen Saison 61 Tore für die Bayern erzielt und zwölf für die Three Lions, sechs davon bei der WM im Sommer. Mehr geht kaum. Mit den Bayern feierte der in London aufgewachsene Engländer die Meisterschaft und den Pokalsieg. Dass es für die Münchner wieder nicht zum Gewinn der Champions League gereicht hatte, spielte für die Juroren offensichtlich keine größere Rolle.

Vergeben wird die prestigeträchtige Auszeichnung vom Fachmagazin "France Football" und der Europäischen Fußball-Union UEFA. Stimmberechtigt für die finale Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste. Der Weltverband vergibt noch einen eigenen Preis an den Weltfußballer und die Weltfußballerin - der Ballon d'Or gilt aber insbesondere auch im Kreis der Profis als bedeutender. Als Bewertungszeitraum galt die Zeit vom 3. August 2025 bis zum 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Endspiels.

Starstürmer folgt auf Starstürmer

Kane ist der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der die Auszeichnung gewinnen konnte. Und er ist der erste Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und erste Engländer seit Michael Owen 2001. Die 70. Ausgabe der Verleihung wurde auch zu Ehren des ersten Preisträgers Stanley Matthews (1956) erstmals in London organisiert. Die von Kane angeführten Three Lions waren bei der WM nach einem späten K.-o. gegen Argentinien im Halbfinale noch Dritter geworden.

"Harry Kane zeigt, dass man zu den Besten der Welt gehören kann, ohne sich selbst ständig in den Mittelpunkt zu stellen. Dass man ehrgeizig und gleichzeitig ein Teamplayer sein kann. Und dass wahre Größe nicht darin besteht, sich über andere zu erheben", hatte Rummenigge in einem Beitrag für "Münchner Merkur/tz" vor der Verleihung geschrieben. Kane sei "höflich, bodenständig, frei von Allüren und begegnet den Menschen auf Augenhöhe". Der Satz "Elf Freunde müsst ihr sein" habe bei dem Stürmer nichts von seiner Bedeutung verloren, schrieb der frühere deutsche Stürmerstar.

Weitere Ehrungen am Abend

Als bester Trainer einer Männermannschaft wurde Luis de la Fuente geehrt, der Spanien im Sommer zum WM-Titel geführt hatte. Bei den Coaches eines Frauenteams setzt sich dessen Landsmann Pere Romeu (FC Barcelona) durch. Bester Torhüter wurde Spaniens Weltmeistertorwart Unai Simón, beste Torhüterin Cata Coll (FC Barcelona). Im Rennen um den Preis für das beste Talent des Jahres war auch Bayerns Lennart Karl nominiert - es gewann aber Yamal. Bei den Fußballerinnen wurde in dieser Kategorie Vicky López ausgezeichnet, auch sie spielt beim FC Barcelona.