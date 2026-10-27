Er steuerte das Raumschiff Enterprise: TV-Star Walter Koenig ist tot

Als Pavel Chekov gehörte Walter Koenig zur legendären Besatzung der ersten „Star Trek“-Serie. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben.

Los Angeles – Der aus der Kultserie „Raumschiff Enterprise“ bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in North Hollywood. Seine Tochter und seine Nichte waren bei ihm. Sein Agent bestätigte den Tod des Schauspielers.

„Sein Talent, seine Wärme und seine unvergesslichen Darstellungen haben Generationen von Fans auf der ganzen Welt geprägt“, würdigte sein Management Koenig. Sein „Enterprise“-Kollege George Takei erinnerte an ihn als weit mehr als nur den Darsteller des Chekov: Koenig sei auch „Schriftsteller, Lehrer, ein nachdenklicher Mensch und ein treuer Freund“ gewesen.

Koenig wurde als Pavel Chekov in der Serie „Star Trek“ bekannt. © Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Der Navigator der „Enterprise“

Koenig wurde 1936 in Chicago geboren und wuchs in Manhattan auf. Nach ersten Fernsehrollen stieß er 1967, zu Beginn der zweiten Staffel, zu „Star Trek“. Als russischer Navigator Pavel Chekov wurde er zu einem der bekanntesten Gesichter der Serie.

Ausgerechnet Koenig selbst hatte mit „Star Trek“ zunächst wenig anfangen können. Später erzählte er, dass er die Serie vor seinem Casting kaum gekannt hatte. Der Erfolg der Rolle veränderte seine Karriere grundlegend. 1984 sagte er in einem Interview, „Star Trek“ habe einen „monumentalen Einfluss“ auf sein Leben gehabt.

Die Originalserie wurde zwar bereits 1969 eingestellt, entwickelte sich aber zum popkulturellen Phänomen. Koenig kehrte als Chekov in sechs „Star Trek“-Kinofilmen zurück. 2009 übernahm Anton Yelchin die Rolle in der Neuauflage der Filmreihe.

Mehr als Chekov

Koenig blieb auch abseits des Raumschiffs präsent. Er spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen und wurde später unter anderem durch seine Rolle in der Science-Fiction-Serie „Babylon 5“ bekannt. Daneben arbeitete er als Autor und beschäftigte sich auch hinter der Kamera mit Film und Fernsehen.

Besonders eng blieb seine Beziehung zur „Star Trek“-Gemeinschaft. Koenig trat über Jahrzehnte bei Conventions auf und pflegte den Kontakt zu den Fans. Sein Management würdigte dabei ausdrücklich seine Freundlichkeit, seinen Witz und seine Wertschätzung für jene Gemeinschaft, die rund um die Serie entstanden war.

Mit George Takei verband ihn schließ l ich eine fast sechs Jahrzehnte dauernde Freundschaft. Die beiden hatten sich in den 1960er-Jahren auf der Brücke der „Enterprise“ kennengelernt. Als Takei 2008 heiratete, war Koenig sein Trauzeuge.

„Ruhe in Frieden, mein lieber Freund“, schrieb Takei zum Abschied. „Halte weiter einen ruhigen Kurs.“ (TT)