Angststörungen häufen sich

Wenn ChatGPT der beste Freund ist: Jugendtherapeut warnt vor Gefahren der KI

Die vierte Klasse der Mittelschule Egger-Lienz arbeitet eine Woche lang am Thema Künstliche Intelligenz. Psychotherapeut Michael Maas lieferte die Einschätzung des Experten.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Psychotherapeut Michael Maas beobachtet, dass sich Jugendliche zunehmend in digitale Welten zurückziehen. Im Rahmen der KI-Woche der Mittelschule Egger-Lienz plädierte er für mehr reale Begegnungen und betont die Bedeutung von Familie und Freunden.

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