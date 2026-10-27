Tod & Trauer: Wie geht man mit dem Verlust eines Menschen um?
Rund um Allerheiligen und Allerseelen rücken Tod und Trauer wieder mehr ins Bewusstsein. Doch obwohl die Themen zum Leben dazu gehören, haben viele Menschen Schwierigkeiten damit, darüber zu sprechen. Trauerbegleiterin Ulrike Maurer erklärt im Podcast, wie man mit dem Verlust eines Menschen umgeht, durch welche Phasen Trauernde gehen, ob die Zeit wirklich alle Wunden heilt und wie man eine trauernde Person unterstützen kann.
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Triggerwarnung
In der Folge geht es um die Themen Tod und Trauer. Wer sensibel darauf reagiert, sollte diese Folge bitte nicht anhören oder aber gemeinsam mit einer vertrauten Person. Außerdem geht es ab Minute 15:47 um den Umgang mit Fehlgeburten. Wer dieses Thema gänzlich auslassen möchte, sollte bis ca. Minute 18:52 weiterskippen.
Zur Person
Ulrike Maurer ist als diplomierte Lebens- und Sozialberaterin in Innsbruck tätig. Sie begleitet Menschen beim Verlust eines geliebten Menschen und thematisiert auch die Trauer um sogenannte Sternenkinder. Trauer betrachtet sie als notwendigen Prozess, der mit Ohnmacht, Schuld, Schmerz, Ruhelosigkeit und einem Gefühl des Selbstverlusts verbunden sein kann.
Weitere Themengebiete umfassen unter anderem Partnerschaft und Beziehungen, Mobbing und Coaching.
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