Tod & Trauer: Wie geht man mit dem Verlust eines Menschen um?

Rund um Allerheiligen und Allerseelen rücken Tod und Trauer wieder mehr ins Bewusstsein. Doch obwohl die Themen zum Leben dazu gehören, haben viele Menschen Schwierigkeiten damit, darüber zu sprechen. Trauerbegleiterin Ulrike Maurer erklärt im Podcast, wie man mit dem Verlust eines Menschen umgeht, durch welche Phasen Trauernde gehen, ob die Zeit wirklich alle Wunden heilt und wie man eine trauernde Person unterstützen kann.