Congress Messe Innsbruck hat neuen Chef: Deutscher Kongress-Profi übernimmt

Die Congress Messe Innsbruck hat seit Mai nach einem neuen Geschäftsführer gesucht, nachdem der langjährige Chef aus persönlichen Gründen seine Position abgegeben hatte. Nun haben die Eigentümer einen international erfahrenen Manager berufen.

Der Deutsche Igor Palka wird ab 1. März 2027 die Geschicke der Congress Messe Innsbruck (CMI) lenken. Es gilt als erfahrener Messe-, Kongress- und Veranstaltungsexperte und soll die Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben.

Geboren wurde Palka 1983 in München. Er verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche, betonte die Messe-Gesellschaft in einer Mitteilung. Im Laufe seiner Karriere war er sowohl in Deutschland als auch international tätig. Unter anderem verantwortete er mehrere Industriemessen, aber auch eine internationale Tochtergesellschaft der Messe München.

Aktuell ist Palka noch als Geschäftsbereichsleiter für die Technologiemessen, das New Business Development und die Internationalisierung im Führungsteam der Messe Berlin tätig. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Entwicklung neuer Geschäftsfelder und die internationale Ausrichtung des Unternehmens.

Zuletzt besuchten jährlich etwa 500.000 Gäste die Veranstaltungen der Congress Messe Innsbruck. © CMI

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team die Zukunft der Congress Messe Innsbruck zu gestalten. Innsbruck bietet als international etablierter Standort großes Potenzial, das wir gemeinsam weiterentwickeln wollen“, erklärte Palka.

160 Bewerber für Top-Job

Der Chef-Job war vakant geworden, nachdem der bisherige Geschäftsführer Christian Mayrhofer nach 13 Jahren an der Spitze aus persönlichen Gründen ausgeschieden war. Die Position wurde öffentlich ausgeschrieben, woraufhin über 160 Bewerbungen aus dem In- und Ausland eingelangt sind.

„Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass mit Igor Palka die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Congress Messe Innsbruck gestellt werden“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Perger, der den Besetzungsprozess leitete. Er bedankte sich bei Mayerhofer und betonte, dass Igor Palka das Profil mitbringe, das die Congress Messe Innsbruck „als verlässliche und moderne Partnerin in der Messe-, Kongress- und Veranstaltungsbranche braucht.“ Auch die Gesellschafter lobten Palkas Wahl und wünschten dem neuen Chef einen guten Start.

Bis zum Dienstantritt Palkas werden die Geschäfte der Congress Messe Innsbruck weiterhin durch die Interim-Chefs Astrid Kirchbichler und Hansjörg Stern geführt.

Congress Messe Innsbruck in Zahlen Die Eigentümer: Die Congress Messe Innsbruck (CMI) gehört der Stadt Innsbruck (58 Prozent), dem Land Tirol (25,5 Prozent), der Wirtschaftskammer Tirol (13,5 Prozent) und dem TVB Innsbruck/Feriendörfer (3 Prozent). Die Besucher: Zuletzt besuchten jährlich etwa 500.000 Gäste die Veranstaltungen der Congress Messe Innsbruck. 2024 setzte die CMI mit 380 Veranstaltungen rund 10 Millionen Euro um. Wirtschaftliche Situation: In den vergangenen Jahren bilanzierte die Messe mit Verlusten, oft in Millionenhöhe. Von 2013 bis 2024 – dem letzten einsehbaren Jahresabschluss – wurden Jahresfehlbeträge über insgesamt fast 18 Millionen Euro in den Büchern ausgewiesen, die stets durch Auflösen von Rücklagen ausgeglichen wurden.