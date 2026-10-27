Bischof Hermann Glettler spricht in Bichlbach über Hoffnung und Zusammenhalt

Die Zunftbruderschaft St. Josef zu Bichlbach begrüßt am Mittwoch, 28. Oktober, einen prominenten Gast: Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zu Gast bei der Zunft“ im Dorfheim referieren.

Bichlbach – Unter dem Titel „Nicht den Hass – die Liebe wählen“ spricht Glettler ab 19 Uhr über gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Zeit zunehmender Spannungen und Ausgrenzungen. Der Vortrag greift zugleich das Thema seines gleichnamigen Buches auf, das der Bischof gemeinsam mit dem Wiener Imam und Religionspädagogen Abualwafa Mohammed verfasst hat. Darin beschäftigen sich die Autoren mit „Spuren der Hoffnung in einer verwundeten Gesellschaft“ und dem Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und gesellschaftlicher Gruppen.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit dem Bischof. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.